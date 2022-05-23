Джонни Странный из Kalush Orchestra запускает свой бренд одежды PARTYFACE

Рэпер из Калуша, бэквокалист, участник проектов KALUSH и Kalush Orchestra Джонни Странный и хип-хоп артист, основатель подкаста "Вью" Майкола Вайнер запустили бренд одежды PARTYFACE.

Рэп-исполнитель Джонни Странный порадовал поклонников великолепной новостью. Музыкант создал свой бренд одежды.

Читайте также Где купить такую же панаму Kalush Orchestra, у которой группа выиграла Евровидение: название бренда

"Все начиналось с мерча. Раньше я работал на складе бланковой одежды, там и решил заняться печатью принтов на заказ, а позже – авторским дизайном. К тому времени так называемый "бренд" назывался "Veniamin", но он стал основой для PARTYFACE", – рассказывает Джонни Странный.

Хип-хоп артист говорит, что его не устраивало качество, нарядам нужен был апгрейд, впрочем средств на это не хватало. Однако у Джонни было видение дизайна и желание шить все своими силами из топовых материалов. Инвестировав средства в создание бренда ему помог иностранный друг Майкола Вайнер.



Джонни Странный запустил бренд одежды / Фото из пресс-службы

Мы познакомились в сети, нас свела музыка. Несколько лет Майкола живет в Ирландии. Мы постоянно поддерживали связь, дружили. Однажды он приехал в Украину и пригласил меня поучаствовать в одном из выпусков его подкаста. Там я рассказал о своей цели – шить одежду. После подкаста он связался со мной и предложил помощь. Да мы стали партнерами,

– рассказывает Джонни Удивительный историю создания бренда.

Эксчесник группы Kalush Orchestra добавил, что когда началась полномасштабная война, они думали заморозить проект, впрочем, поняли, что это и есть их фронт.

"Поддержка экономики, рабочие места, обеспечение нормальной жизнедеятельности и ментального состояния. Люди продолжают жить, им и дальше нужна одежда", – говорит Джонни.



Джонни Странный запустил бренд одежды / Фото из пресс-службы



Джонни Странный запустил бренд одежды / Фото из пресс-службы



Джонни Странный запустил бренд одежды / Фото из пресс-службы

Что известно о Джонне Странном

Недавно в группе Kalush Orchestra произошли изменения: бэк-вокалист Джонни Странный покинул коллектив и был заменен на фронтмена группы "Сальто Назад" Сашу Таба.

Впрочем, для поклонников Kalush Orchestra в классическом составе есть хорошая новость. Парень пообещал всем, что после войны они еще увидятся в восстановленных или сохранившихся городах.

Джонни Странный также развеял миф о том, что он ушел из команды. У него с командой есть серьезные планы, и ни с одной стороны не было никаких заявлений по поводу того, что он не будет принимать в них участия.