Мешковатые, широкие, темные: трендовые джинсы осени, на которые стоит обратить внимание

Джинсы – это стильная основа для любых образов вне зависимости от времени года. Но с приходом нового сезона на модной арене все равно появляется несколько интересных позиций, которые следует принять во внимание.

Джинсы из денима – незаменимая вещь в наших гардеробах. Также джинсы служат отличным полотном для создания интересных образов – кэжуальных, спортивных и элегантных.

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Фасон наших джинсов помогает нам самовыражаться, так что рассказываем о самых актуальных джинсах, которые можете взять себе на заметку и применить в своих образах в новом сезоне.

Мешковатые джинсы

Джинсы baggy продолжают переживать возрождение. В коллекциях дизайнеров доминирует заниженный, свободный и просторный крой, так что тенденция на мешковатые джинсы останется с нами надолго. Прекрасно с пропорциями позволяет играть обжатый верх. К примеру, попробуйте носить мешковатые джинсы с корсетом или топами.



Популярные джинсы осени / Фото Elle

Широкие джинсы

Бренды Gucci и Victoria Beckham показали в своих коллекциях джинсы, характеризующиеся объемными штанинами. Эти джинсы универсальны, поэтому легко сочетаются с майками, лонгсливами и рубашками.



Популярные джинсы осени / Фото Elle

Темные джинсы

Голубые джинсы – это классика, а вот глубокие оттенки темного денима позволят вам разными образами. Они отлично подходят для повседневных и формальных образов. Благодаря своей схожести с брюками, темные джинсы прекрасно сочетаются с рубашками и блузами.



Популярные джинсы осени / Фото Elle

Джинсы с низкой посадкой

Современные версии кроя далеки от ультранизких джинсов начала 2000-х годов. Благодаря вариантам, разработанным для разных типов фигуры, низкий силуэт стал одним из ключевых джинсовых стилей, демонстрирующих такие бренды как Coperni и Bottega Veneta.



Популярные джинсы осени / Фото Elle