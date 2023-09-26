Джинсы клеш возвращаются в моду: подборка самых интересных вариантов

Этой осенью в моду возвращаются джинсы клеш. Эти джинсы уже покорили мировые подиумы, улицы многих модных столиц и самих инфлюэнсеров. Именно джинсы клеш многие бренды добавили в свои коллекции.

Фаворитами сезона станут джинсы клеш, популярные в 1960-х годах. Вневременный крой джинсов напоминает культовый стиль таких звезд как Шер и Джейн Биркин. Но несмотря на это, джинсы прекрасно подходят к трендам молодого поколения.

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Дизайнеры представили в своих коллекциях немало вариантов, однако основным преимуществом является их универсальность. Клеш будут прекрасно сочетаться с яркими свитерами, классической обувью и даже туфлями.

С высокой посадкой и металлизированной обувью

Расклешенные брюки с высокой посадкой уже успели полюбить немало знаменитостей. Новые джинсы клеш уже интерпретированы на новый лад. Дизайнеры добавляют стильный ремень и пояс-баску, что делает их невероятно стильными. Чтобы добавить им wow-эффект, сочетайте с металлизированными туфлями или сапогами.



Джинсы клеш – тренд осени 2023 / Фото Vogue

Джинсы клеш и тренч

Итальянский бренд Gucci предлагает носить классические синие джинсы клеш с универсальным и практичным тренчем, соединив образ лоферами. Джинсы клеш – прекрасная основа для создания элегантных и минималистических образов.



Джинсы клеш – тренд осени 2023 / Фото Vogue

Джинсы клеш и эффектная блуза

Чтобы красиво стилизовать модель голубых джинсов клеш – добавьте к ним эффектную блузку с бантом. Осенью такой образ будет отсылать вас во французскую эстетику.



Джинсы клеш – тренд осени 2023 / Фото Vogue

Джинсы клеш и куртка в тон

Монохромные образы остаются этой осенью на пике популярности. Если вы хотите добавить к своему образу определенной изюминки, присмотритесь к светло-розовым штанам, которые представил бренд Stine Goya на Неделе моды в Копенгагене. Чтобы создать идеальный barbiecor, добавьте сверху розовую куртку в тон.



Джинсы клеш – тренд осени 2023 / Фото Vogue