В костюме зайца: Джиджи Хадид снялась в стильной фотосессии для Elle

Американская модель Джиджи Хадид стала главной героиней мартовского номера Elle. Блондинка снялась в эффектной фотосессии в стильном наряде.

К концу февраля модные глянцы начинают презентовать новые обложки будущего месяца. Издание Elle представило номер с моделью Джиджи Хадид, которая украсила первую весеннюю обложку в 2023 году и показала стильную фотосессию.

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27-летняя модель рассказала в интервью о своем новом увлечении. В прошлом году она стала дизайнером и запустила собственный бренд одежды из трикотажа Guest In Residence. Ее первая экологическая линейка основана на том, чтобы одежду можно было носить годами. Ее новый бизнес позволяет ей развиваться и делать то, чему она научилась, сотрудничая с легендами моды и наставниками. Для нее таковы Томми Гилфигер и Донателла Версаче.

Как основатель и креативный директор, Джиджи Хадид считает Донателлу Версаче образцом для подражания ее умению быть "боссом, но никогда не быть грубой".

"У нее невероятная женственность, внутренняя сила, которая сияет в ней", – говорит Джиджи. "Она также одна из самых хороших женщин, которых я знаю, и семья для нее так же важна, как и для меня".

Томми Гилфигер, работавший с Хадид над серией капсульных коллекций Tommy x Gigi, говорит о ней так: "На протяжении своей карьеры она имела столько фантастических достижений, но именно ее хорошая личность и приземленная энергия сделали ее выдающейся от остальных".

В интервью Джиджи рассказала, что рождение ее дочери дали ей возможность серьезно задуматься над тем, как улучшить жизнь и дало толчок в перезагрузке карьеры.

Джиджи Хадид в съемке для Elle

Для мартовского глянца Elle модель позировала в пушистом синем костюме в форме зайки, в сетчатом топе и порванном свитере. Звезда также обнажилась благодаря серебристому комбинезону и показала свою фигуру в голубом белье. Она также примеряла на себе длинное сетчатое платье от собственного бренда Guest In Residence. Стилисты нанесли Джиджи естественный макияж, а ее белокурые волосы уложили в легкие волны.



Джиджи Хадид снялась для глянца / Фото с Elle



Джиджи Хадид снялась для глянца / Фото с Elle



Джиджи Хадид снялась для глянца / Фото с Elle



Джиджи Хадид снялась для глянца / Фото с Elle



Джиджи Хадид снялась для глянца / Фото с Elle



Джиджи Хадид снялась для глянца / Фото с Elle



Джиджи Хадид снялась для глянца / Фото с Elle