Джиджи Хадид и Брэдли Купер появились вместе в Нью-Йорке: как выглядела пара

Американская супермодель Джиджи Хадид недавно подтвердила свой роман с с актером Брэдли Купером. Влюбленные уже не боятся гулять держась за руки и даже часто появляются вместе в публичных местах.

О романе Джиджи и Брэдли ходили слухи еще в октябре 2023 года, впрочем теперь пара не скрывает роман, поэтому папарацци подлавливают влюбленных, когда они появляются где-то вместе. Известная модель и актер продемонстрировали совместный выход в интересном наряде.

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Образ Джиджи Хадид и Брэдли Купера

Манекенщица надела принтованный кремовый свитер, который соединила с кожаной курткой вишневого цвета. Особой изюминки образу добавили джинсы Джиджи. Она выбрала для себя интересную модель окрашенную в темно-синие цвета с добавлением блесток и с курсивными надписями. Также джинсы довершала бахрома.

Модель следит за модой, поэтому знает, что на замену популярным Adidas Samba, появились кроссовки, которые спортивный бренд Adidas выпустил вместе с коллаборацией Wales Bonner. Характерной чертой обуви являются так называемые язычки, которые виднеются на внешней стороне кроссовок. Модные эксперты даже говорят, что эти кроссовки могут стать такими же трендовыми, как Adidas Samba.

Американская модель дополнила аутфит солнцезащитными очками, минималистичной черной сумкой от Miu Miu и зачесала волосы в пучок. Брэдли Купер был одет в базовые черные джинсы, темно-зеленую рубашку и кроссовки Nike.

Напомним, что Джиджи Хадид воспитывает 3-летнюю дочь Хай, которую родила от певца Зейна Малика. В 2021 году супруги на фоне семейных скандалов развелись. Брэдли Купер был женат на модели Ирине Шейк. Бывшие супруги вместе воспитывают 7-летнюю дочь Лею.