Никола Пельтц решила надеть те же вещи, которые носила Виктория Бекхэм в свои молодые годы. Новый образ, который вдохновлен из архивной одежды дизайнера, актриса продемонстрировала в Париже.

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Поклонники звездной семьи Бекхэмов могут заметить теплые отношения, которые царят между Викторией и Николой. Жена Бруклина Бекхэма часто носит наряды одноименного бренда Виктории Бекхэм, посещает ее показы и, похоже, даже имеет доступ к ее гардеробу.

Образ Николы Пельтц

Никола Пельтц появилась в столице моды в байкерской куртке 2000-х годов. Никола и Бруклин попали в объективы папарацци, когда выходили из своего отеля. Звездная пара прилетела в Париж на модный показ.

Больше всего внимание всех привлек наряд, в котором вышли знаменитости, ведь Никола повторила культовый наряд Виктории Бекхэм 2001 года, в котором ее запечатлели вместе с маленьким Бруклином.

Актриса надела трехцветную голубовато-бело-черную мотоциклетную куртку из коллекции Dolce & Gabbana весна/лето 2001. Образ Никола дополнила широкими синими джинсами на высокой посадке, сапогами на массивной платформе, пушистой черной сумкой и очками кошачий глаз.

На старой фотографии Виктория Бекхэм шла за руку с маленьким Бруклином. Она держала мяч, поскольку возвращалась с футбольного матча Манчестер Юнайтед, в котором играл Дэвид Бекхэм. Бруклин был одет в белые шорты и красную футболку. Через 23 года звездный сын повторил свой образ, но вместо футболки надел свитшот.

В своем инстаграме Никола Пельтц написала, что Виктория Бекхэм является ее иконой стиля. Звездная свекровь взамен опубликовала сравнение образов в своем инстаграме.



Никола Пельтц повторила легендарный образ Виктории Бекхэм / Скриншот из инстаграма

Похоже, молодые супруги еще продемонстрируют немало интересных образов, ведь Виктория Бекхэм представит на этой неделе в Париже новую коллекцию одежды для сезона осень/зима 2024 в Париже.