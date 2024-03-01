Про роман Джіджі та Бредлі ходили чутки ще в жовтні 2023 року, втім тепер пара не приховує роман, тож папараці підловлюють закоханих, коли вони з’являються десь разом. Відома модель та актор продемонстрували спільний вихід в цікавому вбранні.

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Образ Джіджі Хадід і Бредлі Купера

Манекенниця одягнула принтований кремовий светр, який поєднала зі шкіряною курткою вишневого кольору. Особливої родзинки образу додали джинси Джіджі. Вона обрала для себе цікаву модель пофарбовану в темно-сині кольори з додаванням блискіток та з курсивними надписами. Також джинси довершувала бахрома.

Модель слідкує за модою, тож знає, що на заміну популярним Adidas Samba, з’явились кросівки, які спортивний бренд Adidas випустив разом з колаборацією Wales Bonner. Характерною рисою взуття є так звані язички, які видніються на зовнішній стороні кросівок. Модні експерти навіть кажуть, що ці кросівки можуть стати такими ж трендовими, як Adidas Samba.

Американська модель доповнила аутфіт сонцезахисними окулярами, мінімалістичною чорною сумкою від Miu Miu та зачесала волосся в пучок. Бредлі Купер був одягнений у базові чорні джинси, темно-зелену сорочку та кросівки Nike.

Нагадаємо, що Джіджі Хадід виховує 3-річну донечку Хай, яку народила від співака Зейна Маліка. У 2021 році подружжя на тлі сімейних скандалів розлучилося. Бредлі Купер був одружений на моделі Ірині Шейк. Колишнє подружжя разом виховує 7-річну доньку Лею.