Сестры Хадид очень любят наряды в нулевом стиле, поэтому постоянно добавляют в свой гардероб интересные аллементы гардероба.

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Знаменитость Джиджи Хадид посетила день рождения подруги в Нью-Йорке в черной базовой майке, джинсовых капри и остроносых мюле на каблуке. Образ она завершила черным поясом с золотой пряжкой.

Такие обжатые капри были на пике популярности в 1950-х и 1990-х годах. Тренды возвращаются снова и снова, так что вполне возможно, в новом сезоне вместо шорт бермудов нас ждут именно обжатые капри.

Среди известных брендов капри в своей коллекции представили бренды Jacquemus и Gucci. По всей вероятности, Джиджи решила опередить модное возвращение капров и первой среди знаменитостей продемонстрировала образ, который на первый взгляд кажется антитрендовым.

Обратите внимание, что к антитрендовым вещам относятся короткие обжатые шорты и джинсы скини. Уже долгое время стилисты не рекомендуют носить этот наряд, поскольку он может полностью испортить ваш образ.

Стилисты советуют выбирать свободные шорты и джинсы mom, которые не будут сковывать ваши движения.

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