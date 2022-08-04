Курьезный случай: Дженнифер Лоуренс встретила на улице женщину в таком же платье, как у нее

Американская актриса Дженнифер Лоуренс попала в курьезный случай. Она встретила на улице женщину, одетую в идентичное платье. Папарацци сняли, как обое женщин только посмеялись с такого момента.

Знаменитая актриса Дженнифер Лоуренс собралась на выходных в Нью-Йорке на обед с друзьями. Она выбрала простое и лаконичное платье длины меди на тонких бретельках.

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Ее образ дополнили черные сандалии на плоской подошве, черная сумка-ведро из крокодиловой кожи с коричневым ремешком и солнцезащитные очки. Актриса зачесала волосы в хвост и держала в руках небольшой зонтик от солнца.

На одной из улиц Нью-Йорка Дженнифер Лоуренс встретилась с женщиной, одетой в идентичное платье от бренда La Garconn. Стоит такое платье больше 600 долларов.

Актриса столкнулась с женщиной, которая хорошо разбирается в стиле. Свое кремовое платье она завершила светлыми замшевыми клогами и светло-фисташковой сумкой с переплетениями. Она также завязала волосы в хвост и завершила образ солнцезащитными очками.

После того, как женщина встретила Дженнифер Лоуренс, она даже сняла их. На фото заметно, как оба смеются от курьезного случая.



Дженнифер Лоуренс в одинаковом платье с прохожей / Фото с Instagram

Напомним, в апреле 2022 года Дженнифер Лоуэренс впервые стала мамой. Она родила малыша от Кука Марони. Знаменитость долго скрывала беременность, и только в декабре 2021 года вышла на красную дорожку с округлым животом.