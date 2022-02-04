Дженнифер Лопес возвращает тренд на джинсовые костюмы: стильная фотосессия

Голливудская актриса и певица Дженнифер Лопес в последнее время очень часто радует фанатов новыми кадрами. На этот раз знаменитость предстала перед камерами в полностью денимовом аутфите.

52-летняя звезда – преданная амбассадор бренда Coach. Недавно Джей Ло снялась в новой фотосессии, примерив на себе стильный образ.

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Джинсовый костюм никто не называл антитрендом, впрочем, сочетание денимовой куртки и брюк сейчас можно увидеть крайне редко. В целом звезды предпочитают рубашки оверсайз и лосины, свободные джинсы или брюки палаццо.

В съемках новой рекламной кампании актриса показывает всем гармоничный микс вещей, который отлично подойдет для прогулки весной.

Образ Джей Ло

Исполнительница надела на обнаженное тело джинсовую куртку, а снизу – синие джинсы. Стилисты заплели косичку и дополнили образ денимовой бейсболкой в ​​стиле пэчворк.

Образ знаменитости дополнили большие серьги-кольца и белые часы на руке. Довершил look стильный аксессуар – белоснежная сумка Coach с золотистыми цепочками из новой коллекции.

Визажисты подчеркнули естественную красоту знаменитости. Они накрасили веки золотистыми тенями, а губы подчеркнули коричневым блеском.



Модный образ Дженнифер Лопес / Фото из инстаграма

Модный образ Дженнифер Лопес / Фото из инстаграма