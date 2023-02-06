Королева стиля: Дженнифер Лопес появилась на церемонии Грэмми в безупречном платье с бахромой

Американская звезда Дженнифер Лопес пришла на церемонию Грэмми, которая состоялась этой ночью в Лос-Анджелесе. Знаменитость появилась в роскошном платье синего цвета с бахромой.

В ночь на 6 февраля в Лос-Анджелесе прошла 65-я церемония музыкальной премии Грэмми. На этом известном светском мероприятии присутствовали все популярные звезды.

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Певицу и актрису Дженнифер Лопес пригласили вручить награду Гарри Стайлсу за победу в номинации "Лучший вокальный поп-альбом".

На сцену звезда вышла в невероятно красивом платье. Звезда избрала платье от итальянского бренда Gucci. Синее платье с глубоким декольте и высоким разрезом на ноге было украшено длинной бахромой из камней. Этой же бахромой были сформированы рукава в платье.

Роскошное платье дополнял длинный шлейф с воланами. Дженнифер распустила волосы и создала эффектные кудри. Визажисты создали на лице актрисы нежный макияж в коричневых тонах.

Свой роскошный образ Дженнифер Лопес дополнила ювелирное колье от бренда Bulgari в виде змеи, которая обвивает шею. Довершили светский выход актрисы серебристый клатч и босоножки на высокой платформе и каблуке.

Муж актрисы Бен Аффлек надел черный классический костюм с белой рубашкой и галстуком.