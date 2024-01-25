Дженнифер Лопес покорила Париж потрясающим образом: фото в черном платье

Американская певица и актриса Дженнифер Лопес прилетела во Францию, чтобы посетить кутюрную Неделю моды. Знаменитость пришла на шоу Valentino в красивом платье и стильной прическе.

Дженнифер Лопес особенно тщательно готовится к светским выходам, поэтому до мельчайших деталей продумывает свой образ. Вместе с командой певица прилетела в Париж, чтобы посетить кутюрный показ Valentino, на котором были представлены наряды для весенне-летнего сезона.

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На этот раз актриса решила создать элегантный образ, сочетая классику с последними тенденциями.

Образ Дженнифер Лопес

Знаменитость подобрала для себя черное платье на длинный рукав. Платье было украшено вырезами на рукавах, которые дополняли блестящие кристаллы, а плечи – серебристые банты с обеих сторон.

Роскошное черное платье украшало широкое бриллиантовое колье, массивные серьги и кольца с бриллиантами. Дженнифер Лопес решила добавить к элегантному платью немного трендовых элементов, поэтому дополнила свой выход бархатной сумкой от Mach & Mach с белым бантиком.

Особую изюминку образу добавила прическа. Дженнифер Лопес решила украсить волосы бархатным бантом, поэтому стилисты зачесали ей высокий хвост, который дополнили минималистичной заколкой.

Аутфит исполнительницы дополнял эффектный макияж, который подчеркнул взгляд благодаря черной длинной стрелке. Губы, как всегда, были накрашены ее любимой светло-коричневой помадой. Контур губ визажисты обвели коричневым карандашом, без которого певица также не обходится.

Новый выход Дженнифер Лопес уже покорил ее многомиллионную аудиторию, поэтому они засыпали звезду приятными комплиментами под ее серией фотографий в инстаграме.



Дженнифер Лопес приехала на шоу Valentino в Париж / Фото из инстаграмма актрисы



Дженнифер Лопес приехала на шоу Valentino в Париж / Фото из инстаграмма актрисы