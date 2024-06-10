Дженнифер Лопес показывает безупречное платье, которое можно надеть этим летом: стильное фото

Певица и актриса Дженнифер Лопес любит красиво одеваться и постоянно попадает в объективы папарацци. Во время недавнего выхода звезда предстала в красивом белом платье, которое сочетала с эффектной обувью.

На своем примере Джей Ло показала, какое платье могут одевать девушки этим летом. Такой наряд подходит для дневных прогулок или прохладных вечеров.

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В своих образах актриса любит смешивать классику со спортом, получая кэжуальный аутфит. 54-летняя артистка является настоящим вдохновением для многих поклонников со всего мира, поэтому учит женщин своего возраста стильно одеваться несмотря на цифру в паспорте.

Стильный образ Дженнифер Лопес

Новый выход певица осуществила на выходных в Лос-Анджелесе. Дженнифер надела длинное трикотажное платье кремового цвета с длинными рукавами. Платье кроше довольно популярно в этом сезоне и одинаково подходит для городских и пляжных образов.

Образ певица дополнила любимой обувью на высоком каблуке. Звезда надела молочные босоножки на платформе, которые добавляли ей несколько сантиметров роста. В коллекции Джей Ло есть огромное количество сумок Hermes, поэтому новый выход певица дополнила серым аксессуаром среднего размера. Исполнительница собрала волосы в хвост и довершила look массивными серьгами-кольцами.



Модный образ Дженнифер Лопес / Фото SPLASHNEWS.COM

Дженнифер была наедине, без Бена Аффлека и выглядела расстроенной. Певица даже отменила все свои летние шоу и заявила фанатам, что обязательно вернется к ним с концертной программой.

В СМИ уже давно просочилась информация якобы Бен Аффлек съехал от Дженифер, впрочем недавно появились новые подробности. Оказывается, пара выставила на продажу совместный дом. Они продают особняк в Беверли-Хиллз, который приобрели в прошлом году.