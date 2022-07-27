Дженнифер Лопес и Бен Аффлек проводят медовый месяц в Париже: впечатляющие образы влюбленных

Одна из самых обсуждаемых голливудских пар Дженнифер Лопес и Бен Аффлек отправились на медовый месяц в Париж. Через несколько дней певица уже успела покорить местные папарацци своими безупречными образами.

Джей Ло и Бен Аффлек проводят медовый месяц в городе любви – Париже. Новоиспеченные супруги ежедневно травят под вспышки уличных фотографов в стильных образах.

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Знаменитая певица уже успела покрасоваться перед папарацци в нескольких легких летних платьях и примерить эффектный городской образ, состоящий из блузы и джинсов.

Во время своего последнего выхода с любимым Дженнифер Лопес примеряла шифоновую нежно-розовую блузку с воланами на длинный рукав от бренда Dolce&Gabbana.

На низ певица надела светло-голубые джинсы клеш и завершила образ босоножками на высоком каблуке. Дженнифер собрала волосы в пучок, надела круглые солнцезащитные очки и дополнила look коричневой сумкой.

Бен Аффлек примерил белую футболку, дополнив ее сверху белой рубашкой и черными джинсами. Кроссовки актер избрал от бренда Golden Goos.

23 июля Джей Ло заметили в Париже в белом сарафане в мелкие цветы, которые она дополнила замшевыми коричневыми босоножками.

Также знаменитость одела шифоновое платье макси в цветочный принт.

На следующий день Джей Ло одела платье с вырезами цвета фукции, дополнив аутфит босоножками на массивной платформе и сумкой Valentino.

Сеть также очаровали кадры певицы с актером в роскошных вечерних образах. Знаменитость красовалась в длинном обжатом платье черного цвета, которое довершало массивное колье из белого жемчуга. Бен Аффлек попал под прицелы папарацци в черном классическом костюме.