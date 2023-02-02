Звезда сериала "Венздей" стала амбассадором бренда Adidas: эффектное фото

Сериал "Венздей" наделал много шума в конце 2022 года, а главная героиня Дженна Ортега стала любимицей многих фанатов сериала. Теперь известный спортивный бренд Adidas пригласил ее стать амбассадором.

20-летняя американская актриса Дженна Ортега, сыгравшая дочь Венздей известной на весь мир семейки Аддамсов, стала настоящей звездой.

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Теперь знаменитость – гостья всех светских вечеринок и приковывает к себе внимание сотни фотографов на красных дорожках. Спортивный бренд Adidas решил, что такая волна популярности актрисы пойдет им на пользу, поэтому пригласили Дженну Ортегу стать их амбассадором.

Стоит отметить, что актриса не будет представлять марку Adidas, а новый бренд компании, который появится в скором времени. Информация о нем пока засекречена.

И хотя девушка любит готическую черную одежду, в одном из своих интервью она говорила, что любит спортивные вещи, особенно известный бренд Adidas.

В детстве у меня всегда были кроссовки и футболки Adidas. До сих пор большая часть моего гардероба состоит из трех культовых полосок. Для меня великая честь стать частью этой легендарной семьи создателей перемен и быть лицом ее совершенно новой марки. Не могу дождаться, чтобы вам это показать,

– рассказала юная актриса.

Сам бренд отмечает, что избрали Дженну Ортегу амбассадором из-за того, что она молода, прогрессивна и вызывает волны восхищения по всему миру.



Дженна Ортега станет амбассадором Adidas / Фото с Marie Claire