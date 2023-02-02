20-річна американська акторка Дженна Ортега, яка зіграла доньку Венздей відомої на увесь світ сімейки Аддамсів, стала справжньою зіркою.

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Тепер знаменитість є гостею всіх світських вечірок та приковує до себе увагу сотні фотографів на червоних доріжках. Спортивний бренд Adidas вирішив, що така хвиля популярності акторки піде їм на користь, тож запросили Дженну Ортегу стати їхньою амбасадоркою.

Та варто зазначити, що акторка не буде представляти марку Adidas, а новий бренд компанії, який з’явиться незабаром. Інформація про нього поки що є засекреченою.

І хоч дівчина любить готичне чорне вбрання, в одному зі своїх інтерв’ю вона говорила, що любить спортивні речі, особливо відомий бренд Adidas.

У дитинстві у мене завжди були кросівки та футболки Adidas. Дотепер велика частина мого гардеробу складається з культових трьох смужок. Для мене велика честь стати частиною цієї легендарної родини творців змін та бути обличчям її абсолютно нової марки. Не можу дочекатись, щоб вам це показати,

– розповіла юна акторка.

Сам бренд зазначає, що обрали Дженну Ортегу амбасадоркою через те, що вона є молода, прогресивна та викликає хвилі захоплення по всьому світу.



Дженна Ортега стане амбасадоркою Adidas / Фото з Marie Claire