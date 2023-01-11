Дженна Ортега из "Венздей" надела самое популярное платье 2023 года: роскошное фото

Популярная актриса Дженна Ортега, сыгравшая главную роль в сериале "Венздей" посетила известную кинопремию "Золотой глобус". Для светского события знаменитость выбрала одно из самых популярных платьев 2023 года.

20-летняя актриса произвела фурор своим появлением на 80-й церемонии "Золотой глобус", проходившей в Лос-Анджелесе. Дженна была среди номинантов, впрочем, статуэтку таки не получила.

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Звезда сериала "Венздей" была номинирована на лучшую женскую роль в категории телесериалов, мюзиклов или комедии. Но знаменитость все же вышла на сцену, чтобы вручить награду победителю в номинации "Лучшая оригинальная песня".

Актриса для церемонии решила примерить на себе нежный образ и изменила своему любимому готическому стилю. Дженна Ортега надела роскошное платье из последней коллекции Алессандра Микеле для итальянского Модного дома Gucci.

Дженна Ортега надела длинное кремовое платье с вырезами на талии и переплетениями. Платье из плиссированной ткани имело расклешенные рукава, асимметричные вставки и длинный шлейф. Такое платье считается одним из самых популярных в 2023 году, поскольку вырезы, асимметрия и драпировки будут присутствовать в платьях весенне-летнего сезона.

Свой роскошный образ Дженна дополнила драгоценным колье от ювелирного бренда Tiffany&Co. Визажисты сделали актрисе макияж в чудесных тонах, выделив взгляд черными стрелками на веках. Короткие волосы девушка распустила и элегантно уложила.