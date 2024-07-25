Без макияжа и в роскошной пижаме: Джей Ло показала идеальный look для дня рождения дома

Знаменитая певица и актриса Дженнифер Лопес на днях отметила 55-й день рождения. По этому случаю звезда поделилась фотографиями домашнего празднования, где продемонстрировала красивый образ.

Интересно, что наряд Джей Ло специально подготовила к своему дню рождения. Также она трогательно обратилась к поклонникам.

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Даже дома знаменитость устроила себе праздничную атмосферу. Дженнифер Лопес выбрала для праздника эксклюзивную голубую атласную пижаму. Особой изюминкой стала золотая вышивка "JL's Golden B'Day 7-24-24" на груди. В то же время гостиную артистки украсили воздушные шарики с надписью "С днем рождения", а праздничный торт поражал изысканностью: пастельно-голубой, многоярусный, с белыми узорами и розовыми цветами наверху.

У меня действительно есть лучшие, самые удивительные фанаты в мире. Я никогда не смогу передать словами, насколько я тронута или чувствую себя невероятно благословенной от того, что вы все являетесь частью моей жизни... Спасибо за вашу заботу, ваше понимание, вашу верность и, самое главное, вашу любовь,

– обратилась актриса к своим поклонникам.

Заметим, накануне, в День независимости США, Джей Ло очаровала поклонников своим непринужденным образом. Празднование звезда провела в живописном Хэмптоне, где устроила фотосессию среди цветущей природы. Для этого случая певица выбрала легкий и элегантный ансамбль: рубашку с коротким рукавом в вертикальную сине-кремовую полоску, которую она соединила с широкими бежевыми брюками.