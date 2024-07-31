В шелковом платье: Джамала выступила во время Олимпиады в Париже

Певица крымскотатарского происхождения Джамала посетила Париж, чтобы выступить на одном из мероприятий, посвященном Олимпийским играм. На сцене Украинского дома "Volia Space" исполнительница исполнила свои хиты.

Украинский дом "Volia Space" в Париже открыли в 2024 году во время Олимпийских игр. По словам Джамалы, Volia Space – это центр событий, который демонстрирует во время Олимпиады величие украинского спорта и искусства.

Читайте также Как стильно носить бежевый цвет: эффектный образ показывает Рози Хантингтон-Уайтли

Певица добавила, что Олимпийские игры во время войны важны, так же и участие в Евровидении или кинопремии Оскар, потому что все эти мировые масштабные площадки помогают рассказывать о нас и нашей борьбе.

В Париже артистка выступила со специальным перформансом и дала ряд интервью, как местным, так и другим иностранным СМИ.

Образ Джамалы

Исполнительница примерила длинное бельевое платье из шелка и кружева на тонких бретелях черного цвета. Сверху образ дополнял черный халат также из шелкового материала. Джамала уложила волосы в легкие кудри, сделала естественный макияж и дополнила аутфит несколькими стильными украшениями – колье на шее и браслетами на руках.

В Париже стремительно несутся Олимпийские игры-2024, которые проходят раз в четыре года. Уже сегодня, 31 июля, начинается пятый день, поэтому вашему вниманию – расписание соревнований и перечень спортсменов, которые будут выступать от Украины.