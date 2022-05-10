Джамала выставила на аукцион платье из Евровидения, чтобы собрать деньги для украинской армии

Украинская певица Джамала, ставшая победительницей Евровидения в 2016 году, выставила на аукцион особое платье. Вырученные средства она передаст на нужды ВСУ и пострадавшим от войны людям.

В этом платье Джамала открывала Евровидение в 2017 году в Киеве, сообщает пресс-служба. Сегодня ее можно приобрести на аукционе Catawiki. Всю выручку исполнительница передаст ВСУ и пострадавшим от войны украинцам.

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Джамала рассказала, что платье для нее сшила известная львовская дизайнер Юлия Магдич в 2017 году.

Для меня это больше, чем просто вещь, это настоящее произведение искусства, в котором сошлись традиции и история моей страны. Это ценное воспоминание, и я надеюсь, что благодаря ему во время аукциона мы можем собрать достаточно средств на помощь украинцам,

– отметила Джамала.

Наряд станет ключевым лотом благотворительного аукциона, запускаемого Catawiki. Он будет проходить со вторника, 10 мая по среду, 18 мая (22:00, Киев) на сайте catawiki.com.



Джамала выставила на аукцион свое платье / Фото из пресс-службы



Джамала выставила на аукцион свое платье / Фото из пресс-службы

Всего будет представлено 11 вещей от участников Евровидения разных лет. С 1956 года ценности музыкального конкурса Евровидение объединяют зрителей по всему миру благодаря ярким выступлениям, культурным историям и грандиозному шоу. Собранные средства передадут благотворительному фонду Yellow-Blue, CF, который поддерживает пострадавших в войне украинцев.

Платформа Catawiki уже помогла собрать 100 тысяч евро, которые были переданы фонду ЮНИСЕФ для поддержки украинских детей и семей.

"Этот аукцион будет проходить в то время, когда миллионы поклонников будут смотреть конкурс песни в прямом эфире. Он дарит зрителям шанс стать обладателями редкой частицы истории Евровидения, поддержав при этом народ Украины", – отметил модный эксперт Catawiki Лоренцо Алтимани.

Выступление Kalush Orchestra в Турине

Напомним, что во вторник, 10 мая, в итальянском городе Турин состоится первый полуфинал Евровидения. Для украинцев этот день особенный, ведь под шестым номером будет выступать группа Kalush Orchestra, которой букмекеры прогнозируют с отчаянным отрывом от других конкурсантов – первое место и победу на Евровидении в 2022 году.