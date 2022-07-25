Джамала побывала в Финляндии и показала образ по индийским мотивам: фото

Украинская певица Джамала посетила финский городок Иматра, который, по словам звезды, 8 раз переживал российскую оккупацию. На символическом месте артистка предстала в вышитом платье, напоминающем наряды коренных жителей Америки.

"Иматра. Маленький финский городок. 8 раз переживал оккупацию, находясь в 7 километрах от российской границы. Поэтому местные понимают нашу боль очень хорошо. Например, волонтер, который вез нас из аэропорта, уже 8 раз доставлял гуманитарку в Луцк. И даже сделал себе тату с гербом Украины", – поделилась впечатлениями певица.

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Она рассказала, что давала в городе концерт, поэтому из-за компактности городка о мероприятии знали все. Говорит, что это создало невероятную домашнюю атмосферу: "По-настоящему уютно и максимально тепло. И так красиво!"

Для посещения страны Джамала надела платье из домотканого полотна, подпоясавшись тонкой крайкой. Вышитые орнаменты не походили на украинские, поэтому можно только догадываться, какую страну представляет образ. Добавим, что платье напоминает одежду индийцев – коренных жителей США.



Джамала в платье с вышивкой / Фото из инстаграмма артистки



Джамала в Финляндии возле детского рисунка на асфальте / Фото из инстаграмма певицы



Джамала в Финляндии / Фото из инстаграмма певицы

Свой образ она дополнила головным убором, черными брюками и массивной обувью, сине-желтыми лентами на руке. Финны в комментариях поблагодарили украинцев за визит и сказали, что всегда будут рады видеть ее снова.



Джамала дала концерт в Финляндии, в городке Иматра / Фото из инстаграмма артистки