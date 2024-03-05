Джамала надела платье от украинского бренда, которое уже носила Келли Разерфорд: фотосравнение

Певица Джамала вместе со своим мужем Сеитом-Бекиром Сулеймановым ждут появления третьего ребенка. Исполнительница очаровала нежным образом с округлым животом в платье от украинского бренда.

То самое платье в конце января этого года надела американская актриса и звезда "Сплетницы" Келли Разерфорд. Мировая знаменитость часто выбирает украинские бренды, поэтому позировала в зеркале в кружевном макси-платье от BOBKOVA.

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Украинские звезды тоже любят одеваться в украинских дизайнеров, поэтому Джамала продемонстрировала нежный образ в аналогичном платье.

Образ Джамалы

Исполнительница создала очень нежный образ благодаря льняному длинному платью из весенне-летней коллекции 2024 года. Свой наряд Джамала соединила длинным кремовым пальто, сапогами на каблуках с острым носком и красивой прической.

Певица зачесала волосы в высокий хвост и довершила аутфит массивными золотыми серьгами и кольцами. Визажисты сделали красивый макияж с акцентом на длинные стрелки, а губы подчеркнули коричневой помадой.

Что известно о бренде BOBKOVA

Основательница бренда Кристина Бобкова создала одноименный бренд Christina Bobkova Design в 1999 году. Только после ребрендинга в 2020 году бренд начал называться BOBKOVA. Дизайнер рассказывала, что в начале карьеры работала с трикотажем, а наряды состояли из вязаных вещей.

Бренд до сих пор использует много трикотажа в своих коллекциях, впрочем также уделяет внимание другим материалам. В коллекциях можно найти немало базовых вещей, которые будут универсальными независимо от времени и ситуации.