Дубленка – самая популярная верхняя одежда зимы: с чем носят ее модницы

Дубленки уже не первый год держат ведущие позиции среди зимних нарядов. Fashion 24 собрал самые популярные образы от мировых инфлюэнсеров, которые вы можете примерить на себе уже отныне.

Благодаря своей универсальной фактуре дубленки могут похвастаться огромным диапазоном фасонов и моделей, пишет 24 канал. Вневременная дубленка-авиатор – настоящая находка зимой, ведь с ней можно создать немало эффектных образов.

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Создать аутфит с дубленкой достаточно просто и легко, ведь она удачно стилизуется с джинсами разных цветов, брюками, лосинами и джогерами. Среди обуви выбирайте угги, сапоги и кроссовки.

Дубленка уже перекочевала из зимнего гардероба в осенней. Очень часто модницы даже не дождутся снега и минусовой температуры, одевая дубленку взамен осенним курткам, пуховикам и бомберам.

Дубленки-авиаторы остаются в моде уже более 100 лет. Конечно, каждый год дизайнеры презентуют каждый раз более интересные и стильные модели, однако вечной классикой остается короткая дубленка черного, коричневого или песочного цвета.

Несмотря на то, что она короткая, дубленка все равно прекрасно согревает в теплое время и достаточно практичной, поскольку прекрасно вписывается в повседневный гардероб.

Не забывайте о головных уборах, которые удачно дополняют образ с дубленкой – это могут быть меховые панамы, бейсболки и шапки. С чем сочетать модную верхнюю одежду – смотрите в нашей подборке.



Трендовые образы на осень-зиму / Фото из Pinterest



Трендовые образы на осень-зиму / Фото из Pinterest



Трендовые образы на осень-зиму / Фото из Pinterest



Трендовые образы на осень-зиму / Фото из Pinterest



Трендовые образы на осень-зиму / Фото из Pinterest



Трендовые образы на осень-зиму / Фото из Pinterest



Трендовые образы на осень-зиму / Фото из Pinterest



Трендовые образы на осень-зиму / Фото из Pinterest



Трендовые образы на осень-зиму / Фото из Pinterest



Трендовые образы на осень-зиму / Фото из Pinterest