Каждая знаменитость премию "Золотой глобус" просто поражала своим образом. Дуа Липа любит показывать свои откровенные и неординарные образы, впрочем, на светское событие пришла в элегантном и красивом наряде.

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Певица выбрала для себя изысканный образ и совсем не прогадала. Платье ей очень подходило. Следует отметить, что Дуа Липа была одной из ведущих "Золотого глобуса". Это был ее дебют на столь выдающемся событии, ведь она была впервые номинирована на премию "Лучшая оригинальная песня в кинофильме", которую она создала для фильма "Барби".

Образ Дуа Липы

На красной дорожке "Золотого глобуса" Дуа Липа вышла в кутюрном платье от бренда Schiaparelli с золотыми украшениями. Уникальное платье из бархата создал креативный директор бренда Даниэль Розберри. Платье создано в стиле "русалки" с юбкой, которая собрана на подоле и словно накрахмалена, поскольку не потеряла свою форму.

Платье дополняла золотая фурнитура, напоминающая анатомические кости. Это обновленная интерпретация культового платья-скелета Эльзы Скиапарелли, созданного с художником Сальвадором Дали в 1930-х годах.

Дополняло образ архивное колье Tiffany & Co в 1962 году и обувь от Jimmy Choo.



Кутюрный образ Дуа Липы / Фото Getty Images



Кутюрный образ Дуа Липы / Фото Getty Images

Что известно о победителях "Золотого глобуса"

Фильм "Барби" и сериал "Наследники" были лидерами по количеству номинаций этого года. Они получили по 9 шансов на получение награды. Победителями "Золотого глобуса" стали следующие фильмы и сериалы: