Кожна знаменитість цьогорічну премію "Золотий глобус" просто вражала своїм образом. Дуа Ліпа любить показувати свої відверті та неординарні образи, втім на світську подію прийшла в елегантному та красивому вбранні.

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Співачка обрала для себе вишуканий образ і зовсім не прогадала. Сукня їй неабияк личила. Варто зазначити, що Дуа Ліпа була однією з ведучих "Золотого глобуса". Це був її дебют на такій визначній події, адже вона була вперше номінована на премію «Найкраща оригінальна пісня в кінофільмі», яку вона створила для фільму "Барбі".

Образ Дуа Ліпи

На червону доріжку "Золотого глобуса" Дуа Ліпа вийшла в кутюрній сукні від бренду Schiaparelli із золотими прикрасами. Унікальну сукню з оксамиту створив креативний директор бренду Даніель Розберрі. Сукня створена у стилі "русалки" зі спідницею, яка зібрана на подолі та ніби накрохмалена, оскільки не втратила своєї форми.

Сукню доповнювала золота фурнітура, яка нагадує анатомічні кістки. Це оновлена інтерпретація культової сукні-скелета Ельзи Скіапареллі, яке вона створила з художником Сальвадором Далі у 1930-х роках.

Доповнювало образ архівне кольє Tiffany & Co 1962 року та взуття від Jimmy Choo.



Кутюрний образ Дуа Ліпи / Фото Getty Images



Кутюрний образ Дуа Ліпи / Фото Getty Images

Що відомо про переможців "Золотого глобуса"

Фільм "Барбі" та серіал "Спадкоємці" були лідерами за кількістю номінацій цього року. Вони отримали по 9 шансів на отримання нагороди. Переможцями "Золотого глобуса" стали такі фільми та серіали: