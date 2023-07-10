Вопреки розовому: Дуа Липа поразила платьем на премьере фильма "Барби"

Британская певица Дуа Липа является частой гостьей на светских мероприятиях. Она часто любит эпатировать, так что на премьеру фильма "Барби" также решила продемонстрировать характерный для себя откровенный стиль в одежде.

Дуа Липа затмила своим образом главную героиню фильма "Барби" Марго Робби и надела на премьеру ленты сетчатое платье, пишет 24 Канал.

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Британка избрала для себя платье от итальянского модного бренда Bottega Veneta. Главная изюминка серебристого платья в том, что она выполнена из сетки и с добавлением блестящих камней.

Дуа Липа вышла на красную дорожку в довольно откровенном виде, ведь надела под платье не полный комплект белья. Обладательница "Грэмми" однозначно произвела фурор таким "голым" платьем и удивила всех своим выбором, ведь не захотела одевать платье в розовом цвете, который последние несколько месяцев популяризирует Марго Робби.

Стиль певицы всегда выражается в ярких красках, так что новым выходом Дуа Липа продемонстрировала свой очередной эксперимент, который она очень любит. Это не первый раз знаменитость появляется на важных мероприятиях в прозрачных платьях.

27-летняя певица дополнила образ металлизированными туфлями на каблуке и не утруждала образ лишними деталями. Звезда лишь подчеркнула свой выход серебристым колье и серьгами. У Дуа Липы нет предубеждений относительно откровенного наряда, поэтому смело позировала перед камерами.

Что известно о фильме "Барби"

В центре фильма будет кукла, которая живет в Барбиленде, но вынуждена уйти из этого сказочного мира из-за своего так называемого несовершенства. Она устремляется в приключения реального мира и на пути выясняет, что совершенство можно обнаружить только внутри.