Как выглядели древние вышиванки: подборка впечатляющих фотографий почти 100-летней давности

Мы уже привыкли к современным вышиванкам в разнообразных цветах и орнаментах, впрочем древние вышитые рубашки выглядели очень впечатляюще, а каждая из них была наделена сакральным значением. Как они выглядели – смотрите дальше.

На территории современной Украины вышиванки носили еще в Киевской Руси, впрочем, скорее всего, только представители элиты. Распространенной народной одеждой вышиванки стали в конце XVIII – начале XIX века.

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Разным регионам были присущи свои орнаменты, подчеркивающие уникальность каждой местности. Вышитые рубашки были преимущественно на домотканом полотне. Опытники проекта "Локальная история" собрали фотографии древних вышиванок, некоторым уже более 100 лет.

К фотографиям женщины становилась в полноценном украинском костюме. Они примеряли лаконичную жилетку с вышивкой, плахту, дополняли образы кораллами, а в волосы заплетали ленты.

Справа стоит Мелания Сеть, село Первятичи (Сокальщина), вторая половина 1920-х годов.



Древние вышиванки украинцев / Фото из Локальной истории

Анелия Качмар, деревня Кульчицы (Самборщина), 1950-е годы.



Древние вышиванки украинцев / Фото из Локальной истории

Иванна Давыдович, город Харьков, 1921 год.



Древние вышиванки украинцев / Фото из Локальной истории

Девушка из Жидачевщины, 1930-е годы.



Древние вышиванки украинцев / Фото из Локальной истории

Параска Яковчук, город Печенежин (Коломыйщина), 1930-е годы.



Древние вышиванки украинцев / Фото из Локальной истории

Семья Черных, деревня Делятин, 1930-е годы.



Древние вышиванки украинцев / Фото из Локальной истории

Марта Король, село Романовка (Теребовлянщина), 1940-е годы.



Древние вышиванки украинцев / Фото из Локальной истории

Девушки из села Лапшин (Бережанщина), 1930-е годы.



Древние вышиванки украинцев / Фото из Локальной истории

Участница хора "Стрыйский баян" Розалия Хиривская, город Стрый, 1920-е годы.



Древние вышиванки украинцев / Фото из Локальной истории

Стефания Патан с мужем Павлом и дочерью Ульяной, село Синьков (Радеховщина), 1930-е годы.



Древние вышиванки украинцев / Фото из Локальной истории

Девушки возле колодца, село Суховцы, 1930-е годы.



Древние вышиванки украинцев / Фото из Локальной истории

Параскевия Энджиевская, деревня Мукани, середина 1920-х годов.



Древние вышиванки украинцев / Фото из Локальной истории

Неизвестные женщины из села Верхнее Синевидное (Сколевщина), 1920-е годы.



Древние вышиванки украинцев / Фото из Локальной истории

Андрей Гоцур с супругой Анной и сыном Михаилом, село Сянки Турковского района, 1948 год.



Древние вышиванки украинцев / Фото из Локальной истории