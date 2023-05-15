На території сучасної України вишиванки носили ще у Київській Русі, втім, найімовірніше, лише представники еліти. Розповсюдженим народним одягом вишиванки стали наприкінці XVIII – на початку XIX століття.

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Різним регіонам були притаманні свої орнаменти, які підкреслювали унікальність кожної місцевості. Вишиті сорочки були переважно на домотканому полотні. Досвідники проєкту "Локальна історія" зібрали світлини давніх вишиванок, деяким вже понад 100 років.

До фотографій жінки ставала в повноцінному українському строї. Вони приміряли лаконічні жилетки з вишивкою, плахту, доповнювали образи коралями, а у волосся заплітали стрічки.

Справа стоїть Меланія Сіть, село Перв’ятичі (Сокальщина), друга половина 1920-х років.



Стародавні вишиванки українців / Фото з Локальної історії

Анелія Качмар, село Кульчиці (Самбірщина), 1950-ті роки.



Стародавні вишиванки українців / Фото з Локальної історії

Іванна Давидович, місто Харків, 1921 рік.



Стародавні вишиванки українців / Фото з Локальної історії

Дівчина з Жидачівщини, 1930-ті роки.



Стародавні вишиванки українців / Фото з Локальної історії

Параска Яківчук, місто Печеніжин (Коломийщина), 1930-ті роки.



Стародавні вишиванки українців / Фото з Локальної історії

Родина Чорних, село Делятин, 1930-ті роки.



Стародавні вишиванки українців / Фото з Локальної історії

Марта Кораль, село Романівка (Теребовлянщина), 1940-ві роки.



Стародавні вишиванки українців / Фото з Локальної історії

Дівчата з села Лапшин (Бережанщина), 1930-ті роки.



Стародавні вишиванки українців / Фото з Локальної історії

Учасниця хору "Стрийський баян" Розалія Хиривська, місто Стрий, 1920-ті роки.



Стародавні вишиванки українців / Фото з Локальної історії

Стефанія Патан з чоловіком Павлом та дочкою Уляною, село Синьків (Радехівщина), 1930-ті роки.



Стародавні вишиванки українців / Фото з Локальної історії

Дівчата біля криниці, село Сухівці, 1930-ті роки.



Стародавні вишиванки українців / Фото з Локальної історії

Параскевія Енджийовська, село Мукані, середина 1920-х років.



Стародавні вишиванки українців / Фото з Локальної історії

Невідомі жінки з села Верхнє Синьовидне (Сколівщина), 1920-ті роки.



Стародавні вишиванки українців / Фото з Локальної історії

Андрій Гоцур з дружиною Анною та сином Михайлом, село Сянки Турківського району, 1948 рік.



Стародавні вишиванки українців / Фото з Локальної історії