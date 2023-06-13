По словам стилистов, если вы хотите всегда выглядеть опрятно и стильно, вам стоит добавить в свой гардероб несколько дорогих и качественных вещей, пишет 24 Канал.

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Часы

Мода на часы будет всегда. Изменяется с течением времени только ремешок и форма циферблата. В этом году популярны часы с металлическим ремешком и квадратным циферблатом. Откажитесь от подделок и приобретите аксессуар, который сможете себе позволить. Часы – это также хорошая инвестиция на многие годы.

Солнцезащитные очки

Не стоит жалеть денег на покупку солнцезащитных очков с хорошими линзами. Позаботьтесь прежде всего своими глазами. Качественные очки не позволят губительно воздействовать на глаза потока ультрафиолетового излучения.

Базовые джинсы

Джинсы всегда в моде, поэтому стоит инвестировать в пару, которая прослужит вам не один год. Очень качественные джинсы можно найти в Levis и вместо того, чтобы каждый год покупать обувь в масс-маркете, приобретите дорогие джинсы, которые удивят вас своим качеством.

Обувь

Обувь очень важный элемент гардероба. Часто люди обращают внимание на то, аккуратно ли оно, поэтому по эстетическим соображениям позаботьтесь о пару балеток, лоферов или кроссовок, которые будут сшиты из хороших материалов.

Сумка

В своем гардеробе вы можете иметь любое количество трендовых сумок, однако стоит сделать ставку на одну дорогую вещь, которая прослужит вам много лет. Сумка привлекает внимание окружающих, поэтому она должна быть хорошего качества.