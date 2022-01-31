Dolce & Gabbana – последний люксовый бренд, который отказался от меха в своих коллекциях

С 2022 года известный итальянский бренд Dolce & Gabbana отказывается использовать мех в своих коллекциях. Отныне они будут создавать вещи исключительно из экологической кожи.

Модный дом люксовой одежды, обуви, аксессуаров и парфюмерии стал последним брендом, который отказался от использования меха животных в своих изделиях.

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Марка опубликовала официальное заявление в своем инстаграме при поддержке Humane Society of the United States и Humane Society International.

Dolce&Gabbana присоединились к другим люксовым брендам, таких как Armani, Gucci, Prada, Moncler, Balenciaga, Bottega Veneta и Alexander McQueen в соблюдении рекомендаций, установленных Fur Free Alliance – сетью организаций по защите прав животных во всем мире.

Мы будем интегрировать инновационные материалы в наших коллекциях и развивать экологически безопасное производство,

– отметил сотрудник группы по коммуникациям и маркетингу Федели Уса.

В своем заявлении бренд заявил, что продолжит сотрудничать с мастерами-меховщиками, чтобы сохранить рабочие места и секрет производства, впрочем, заменит мех животных на экологический материал.

Директор по модной политике Humane Society Пи Джей Смит отмечает, что "между брендами существует конкуренция относительно того, кто лучший в защите животных".

"Компании начинают видеть, что они могут делать хорошо, делая добро. Сначала стоит запретить мех, а в будущем сделать дополнительные шаги, постепенно отказавшись от экзотической кожи, ангоры и пуха, инвестируя в растительные материалы следующего поколения, такие как мицелий", – рассказал Пи Джей Смит.

Известно, что в 2021 году власти Италии официально запретили разведение пушных зверей для получения меха. Первой страной, которая вообще запретила изделия из натурального меха, стал Израиль.



Dolce & Gabbana отказался использовать натуральный мех / Фото с Vogue Business