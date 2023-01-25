30 тысяч кристаллов на коже: Doja Cat создала впечатляющий образ, который может напугать

В Париже несколько дней назад началась Неделя высокой моды, открывшаяся скандальным показом бренда Schiaparelli. Именно на этот показ новой коллекции пришла певица Doja Cat, поразившая всех своим образом, состоявшим из тысячи кристаллов Swarovski.

Исполнительница полностью раскрасила свое тело красным цветом и нанесла с ног до головы тысячи кристаллов. Стилисты певицы потратили 5 часов на то, чтобы покрыть тело 30 тысячами кристаллов Swarovski и создать образ, который называется Doja's Inferno.

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Эпатажная звезда надела сверху красный корсет-бюстье из шелка, юбку ручной работы с красными жемчужинами, красные сапоги и кожаную накидку. Известно, что креативный директор бренда Schiaparelli Даниэль Розберри для создания новой коллекции вдохновлялся "Божественной комедией" Данте и девятью кругами ада, поэтому певица решила выбрать для себя на показ по-настоящему "дьявольский образ".



Впечатляющий образ Doja Cat на показе Schiaparelli / Фото с Insragram



Впечатляющий образ Doja Cat на показе Schiaparelli / Фото с Insragram



Впечатляющий образ Doja Cat на показе Schiaparelli / Фото с Insragram

Автором макияжа, полностью состоявшего из красного лица и кристаллов, стала известная Пэт МакГрат. Именно она помогла певице воспроизвести задумчивый образ. Визажистка показала, как она наносила пинцетом кристаллы на лицо певицы.

Образ Doja Cat был одним из самых обсуждаемых на этой неделе, поскольку он действительно впечатляющий. Однако некоторые пользователи в сети отметили, что иногда этот выход даже может испугать.

Показ коллекции Schiaparelli облетел все медиа и соцсети, дизайнер представил платья с головами животных – леопардом, волком и львом. По его словам, эти животные олицетворяют самые большие пороки человека - похоть, гордость и алчность. Впрочем, бренд все равно подвергся жесткой критике за романтизацию насилия над животными, хотя все они искусственно создавались, но не пострадало ни одно животное.