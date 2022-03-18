Модель Хайди Клум и ее 17-летняя дочь Лени Клум снялись для апрельской обложки Harper's BAZAAR Germany. Знаменитости сделали фотографию со своими обложками в стильных образах.

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Юная модель Лени Клум, уже активно занимающаяся моделингом, примерила на себе штаны и бандо от украинского бренда CULTNAKED.

Девушка надела знаменитые штаны KILLA, сделанные из розовой веганской кожи. Это лимитированное изделие с высокой талией и прямой посадкой, которая подкусывает и удлиняет ноги, стоит 7 тысяч гривен.

Дополнением образа стало розовое бандо, создающее полноценный комплект. Стоит кожаный топ на сайте бренда 7500 гривен.

Лени Клум надевает наш комплект PINK KILLA и украшает обложку Harper's BAZAAR Germany. Мы не можем оторвать от нее глаз,

– говорится в сообщении CULTNAKED.

Гайди Клум позировала в твидовом жакете черно-серого цвета в стиле апсайклинг. Ее look дополняли кожаные ботфорты на каблуке.