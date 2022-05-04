70 дней Украина защищает свою землю от русской орды. Все это время нас поддерживают мировые лидеры, знаменитости и обычные люди, помогающие беженцам в разных странах. Свою солидарность с Украиной звезды демонстрируют из-за выбора наряда. Многие известные звезды одеваются в вещи в сине-желтых цветах, чтобы показать свою поддержку украинцам.

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В сине-желтом наряде на красной дорожке появилась дизайнер Донателла Версаче. Также к ней присоединилась 21-летняя дочь Джуда Лоу, тоже выбравшая двухцветное платье.

Образ Айрис Лоу на Met Gala

В нью-йоркском музее Метрополитен перед сотнями вспышек фотокамер модель Айрис Лоу красовалась в изделии, созданном креативным директором бренда и основателем бренда Moschino Джереми Скоттом.

Дочь знаменитого актера вышла на красную дорожку в платье, расшитом голубовато-желтыми вставками в виде лебединых перьев. Платье украшено не только обнаженной спиной, но и животом. Низ платья совершен шифоновой тканью с желто-синим градиентом.

Короткие волосы Айрис уложила в сторону и зафиксировала желтым лаком, а вот на веки модель нанесла голубые тени. Ее look завершали золотистые серьги и массивные кольца.

Джереми Скотт привел меня на мой первый гала-концерт. Мне было очень приятно работать с Moschino и всей командой. Спасибо, что сделали этот момент таким идеальным и создали этот шедевр. Я так эмоциональна и благодарна за то, что я девушка Moschino,

– написала девушка в своем инстаграмме.

Креативный директор бренда позировал на красной дорожке вместе с девушкой. Он надел черный фрак, брюки, жилетку и черную рубашку с бабочкой. Образ Джереми Скотта был расшит объемными золотистыми нитями.



Образ Айрис Лоу на красной дорожке Met Gala / Фото из инстаграммы



Образ Айрис Лоу на красной дорожке Met Gala / Фото из инстаграммы



Образ Айрис Лоу на красной дорожке Met Gala / Фото из инстаграммы