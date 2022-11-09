Длинная дубленка – главная верхняя одежда на зиму: стильные варианты, которые вам понравятся

Дубленка – это стильная верхняя одежда, которая полюбилась многим инфлюэнсерам. Короткие дубленки-авиаторы есть в гардеробе каждой модницы, впрочем в этом году популярность уже приобретают длинные дубленки, которые выглядят очень эффектно.

Благодаря тому, что дубленка сочетает в себе кожу и овчину, она сможет непременно согреть в самые сильные морозы. Стилисты советуют в этом сезоне обратить внимание именно на удлиненные варианты дубленок. Они не только оградят от сильного ветра, но и дополнят любой ваш образ.

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Длинные дубленки будут прекрасно подходить к ежедневным выходам. Также они удачно завершат вечерние выходы в платьях или костюмах. Такие дубленки эффектно смотрятся с ботинками на массивной платформе и изящными сапогами на каблуке.

Обратите внимание на изделия с обильной отделкой овчиной на зоне манжетов и воротника. Совмещать такие дубленки можете шапками бини, меховыми панамами, балаклавой или утепленной бейсболкой.

Классический цвет, длинные рукава и общая длина до колен делает дубленку универсальной и практичной. Поэтому для начала обратите внимание на черный, коричневый или песочный цвет.



Длинная дубленка – тренд зимы / Фото с Vogue



Длинная дубленка – тренд зимы / Фото с Vogue

Как носят дубленки инстаграмм-модницы



Стильные образы в длинных дубленках / Фото из Pinterest



Стильные образы в длинных дубленках / Фото из Pinterest



Стильные образы в длинных дубленках / Фото из Pinterest



Стильные образы в длинных дубленках / Фото из Pinterest



Стильные образы в длинных дубленках / Фото из Pinterest



Стильные образы в длинных дубленках / Фото из Pinterest