Завдяки тому, що дублянка поєднує в собі шкіру та овчину, вона зможе неодмінно зігріти в найлютіші морози. Стилісти радять цього сезону звернути увагу саме на подовжені варіанти дублянок. Вони не лише захистять від сильного вітру, але й доповнять будь-який ваш образ.
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Довгі дублянки чудово пасуватимуть до щоденних виходів. Також вони вдало довершать вечірні виходи в сукнях чи костюмах. Такі дублянки ефектно виглядають з черевиками на масивній платформі та витонченими чоботами на підборах.
Звертайте увагу на вироби з рясним оздобленням овчиною на зоні манжетів та коміра. Поєднувати такі дублянки можете шапками біні, хутряними панамами, балаклавою чи утепленою бейсболкою.
Класичний колір, довгі рукави й загальна довжина до колін робить дублянку універсальною й практичною. Тому для початку зверніть увагу на чорний, коричневий чи пісочний колір.
Довга дублянка – тренд зими / Фото з Vogue
Довга дублянка – тренд зими / Фото з Vogue
Як носять дублянки інстаграм-модниці
Стильні образи у довгих дублянках / Фото з Pinterest
Стильні образи у довгих дублянках / Фото з Pinterest
Стильні образи у довгих дублянках / Фото з Pinterest
Стильні образи у довгих дублянках / Фото з Pinterest
Стильні образи у довгих дублянках / Фото з Pinterest
Стильні образи у довгих дублянках / Фото з Pinterest