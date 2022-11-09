Завдяки тому, що дублянка поєднує в собі шкіру та овчину, вона зможе неодмінно зігріти в найлютіші морози. Стилісти радять цього сезону звернути увагу саме на подовжені варіанти дублянок. Вони не лише захистять від сильного вітру, але й доповнять будь-який ваш образ.

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Довгі дублянки чудово пасуватимуть до щоденних виходів. Також вони вдало довершать вечірні виходи в сукнях чи костюмах. Такі дублянки ефектно виглядають з черевиками на масивній платформі та витонченими чоботами на підборах.

Звертайте увагу на вироби з рясним оздобленням овчиною на зоні манжетів та коміра. Поєднувати такі дублянки можете шапками біні, хутряними панамами, балаклавою чи утепленою бейсболкою.

Класичний колір, довгі рукави й загальна довжина до колін робить дублянку універсальною й практичною. Тому для початку зверніть увагу на чорний, коричневий чи пісочний колір.



Довга дублянка – тренд зими / Фото з Vogue



Довга дублянка – тренд зими / Фото з Vogue

Як носять дублянки інстаграм-модниці



Стильні образи у довгих дублянках / Фото з Pinterest



Стильні образи у довгих дублянках / Фото з Pinterest



Стильні образи у довгих дублянках / Фото з Pinterest



Стильні образи у довгих дублянках / Фото з Pinterest



Стильні образи у довгих дублянках / Фото з Pinterest



Стильні образи у довгих дублянках / Фото з Pinterest