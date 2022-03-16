Дэвид и Виктория Бекхэм в гуцульской одежде: новый шедевр от коллажистки Алины Пономаренко
Источник:инстаграмм Алины Пономаренко
Украинская коллажистка Алина Пономаренко одела в традиционную украинскую одежду знаменитых супругов Дэвида и Викторию Бекхэм.
Футболист Дэвид Бекхэм и его жена, дизайнер Виктория Бекхэм поддержали Украину и пожертвовали 1 миллион долларов на помощь украинским детям, пострадавшим в результате войны.
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Коллажистка Алина Пономаренко в знак благодарности всем знаменитостям, поддерживающим Украину, создает коллажи в традиционных украинских образах.
Она известна своими фотоколлажами, а точнее их разновидностью – digital-коллаживанием. Благодаря программам Photoshop и Adobe Illustrator она одевает звезд в украинский национальный наряд.
Вчера в вышитом платье поклонники могли насладиться вышитым платьем Эмилии Кларк, а уже сегодня наряды в гуцульском стиле на себе примерили Виктория и Дэвид Бекхэм.
На фоне поля Дэвид позировал со своей женой в шляпе с оригинальным орнаментом и традиционным гуцульским кептаром, расшитым красочными нитями. Его образ дополнял цветной вышитый ремень.
Викторию Бекхэм коллажистка одела также безрукавку с вышитыми цветами и узорами ручной работы. Традиционный кептар на Гуцульщине производится вручную 1,5 месяца. Образ Виктории дополнили серьги голубовато-желтого цвета в виде подсолнечников и три желтых колосья за ухом.
"Спасибо, что остались с нами! Спасибо, что рассказали миру об Украине. Мы очень ценим вашу поддержку! Ваша поддержка означает для нас весь мир", – написала в сообщении Алина Пономаренко.
Алина Пономаренко одела Викторию и Дэвида Бекхэма в украинскую одежду