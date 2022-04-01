Дизайнер Катя Сильченко создала патриотические кеды, чтобы помочь пострадавшим от войны

Украинская основательница бренда The Coat Катя Сильченко создала патриотическую обувь. Деньги от продаж будут переданы пострадавшим от войны детям и женщинам.

Совместно с итальянскими партнерами NOOVA дизайнер бренда COAT by Katya Silchenko создала кеды с желто-голубыми вставками, цвета которых отсылаются в украинский государственный флаг.

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Коллекция обуви, вдохновленная украинской символикой, подходит и для женщин, и для мужчин. В коллекцию вошли размеры от 36 до 45 мужских. Цена обуви – 300 евро (10500 гривен).

Катя Сильченко отмечает, что все вырученные средства будут направлены женщинам и детям, пострадавшим от войны в Украине.

Эффектные кроссовки Катя Сильченко представила на себе. Она надела голубой костюм и бейсболку. В серии сообщений в своем инстаграмм-профиле дизайнер также показала процесс создания обуви.

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Полный текст публикации Кати Сильченко

Я надеюсь, вы не сомневаетесь, что все будет Украина!

Мы с командой начали активно готовиться к победе, а наши партнеры из Италии отложили заказ и поспешили сделать и отдать уже первую партию, которая сейчас идет в Украину! Весь мир с нами и за нас!

Переходите на сайт и оставляйте свои заказы! Цена – 300 евро. Отправляем по всему миру. Это унисекс модель, размеры с 36 по 45. Все вырученные деньги мы будем направлять пострадавшим от войны женщинам и детям.