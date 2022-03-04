Дизайнер Изабель Марант вышла на публику в сине-желтом свитшоте в поддержку Украины
Источник:инстаграмм Isabel Marant
Французская дизайнер и основательница одноименного бренда Изабель Марант поддержала Украину. Она надела сине-желтый свитшот, отвечающий цветам нашего государственного флага.
Накануне в Париже прошел показ новой коллекции осенне-зимнего сезона бренда Isabel Marant. После показа дизайнер вышла к гостям на поклон в обычных серых брюках и сине-желтом свитшоте.
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В своем инстаграмме модельер опубликовала сообщение, в котором отметила, что выражает поддержку и солидарность народу Украины.
"Чтобы внести свой вклад в первую гуманитарную помощь, Фонд ISABEL MARANT ENDOWMENT FUND сделал пожертвование УВКБ ООН, Верховному комиссару Организации Объединенных Наций по делам беженцев и ЮНИСЕФ, Детскому фонду Организации Объединенных Наций", – написала модельер.
Кроме этого, Изабель Марант подиум, по которому шагали модели, осветила цветами флага Украины.
Подиум Isabel Marant осветили в сине-желтые цвета / Фото с инстаграммы бренда
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