Дизайнер Изабель Марант вышла на публику в сине-желтом свитшоте в поддержку Украины

Французская дизайнер и основательница одноименного бренда Изабель Марант поддержала Украину. Она надела сине-желтый свитшот, отвечающий цветам нашего государственного флага.

Накануне в Париже прошел показ новой коллекции осенне-зимнего сезона бренда Isabel Marant. После показа дизайнер вышла к гостям на поклон в обычных серых брюках и сине-желтом свитшоте.

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В своем инстаграмме модельер опубликовала сообщение, в котором отметила, что выражает поддержку и солидарность народу Украины.

"Чтобы внести свой вклад в первую гуманитарную помощь, Фонд ISABEL MARANT ENDOWMENT FUND сделал пожертвование УВКБ ООН, Верховному комиссару Организации Объединенных Наций по делам беженцев и ЮНИСЕФ, Детскому фонду Организации Объединенных Наций", – написала модельер.

Кроме этого, Изабель Марант подиум, по которому шагали модели, осветила цветами флага Украины.



Подиум Isabel Marant осветили в сине-желтые цвета / Фото с инстаграммы бренда

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