Dior оскандалился рекламой с российскими березами: украинцы разъярены из-за хайпа бренда

Французский бренд одежды Dior попал в скандал из-за рекламной кампании, спровоцировавшей в пользователе шквал негативных эмоций. Модный дом создал для рекламы антураж с березами, которые ассоциируются с Россией и вспомнили тундру.

Знаменитый бренд высокой моды Christian Dior в своей новой рекламной кампании намекнул на русскую культуру. Во всех фотографиях и видеороликах пользователи видят культурный код страны-агрессорки России – это снег, тундра и березы.

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"Отправляйтесь вместе с Dior в тундру в эти праздничные дни и откройте для себя пронзительные силуэты из коллекции Dior Cruise 2023 от Марии Грации Кюри. Белые кружевные платья и культовые модели, такие как жакет Bar, сочетаются с соблазнительными аксессуарами, такими как сумка Dior Book Tote и серьги Dior Tribales, составляющие мечтательную коллекцию вещей", – написали в Dior.

На фотографиях модели позируют в кружевных платьях и в кружевных сапогах с высоким голенищем, держа в руках кружевные платки. Кадры сделаны на фоне берез и снега. Русский след в этой съемке увидели еще и в хороводе моделей.

Пользователи из России, которым запретили пользоваться инстаграммами, тоже увидели российские отголоски в этой кампании и написали немало одобрительных отзывов в комментариях. Украинцы очень сильно возмутились из-за такой негласной поддержки страны-агрессорки.

Как пользователи реагируют на рекламную кампанию Dior

"Парламент признал Россию государством-спонсором терроризма. На следующий день Dior запустил кампанию, посвященную русской культуре. "Русская культура" – это массовые расстрелы, притеснения, ракетные обстрелы и убийства невиновных. российская культура – это ГЕНОЦИД! Это абсолютно аморально с вашей стороны и спонсировать все это. Но деньги важнее всего остального, не так ли?";

"Россияне – террористы. Россияне – это убийцы, воры, мародеры и насильники";

"Все равно не передали их эстетику. Украденных унитазов и стиральных машинок не хватает";

"Вы шутите? Это неуважение ко всем людям, которые борются за свою свободу и защищаются от российской агрессии";

"Ага, валите в тундру. Именно в этом наряде. Будет вам тепло, романтично и мирно";

"Когда твой любимый Dior превратился из героя в ноль за 15 секунд";

"Как стыдно раскручивать Россию, когда Украину убивают, насилуют и уничтожают!";

"В то время как в Украине хоронят новорожденных детей, убитых российскими ракетами, Dior выступает за российский стиль".

Напомним, недавно украинский бренд Sleeper вляпался в скандал . Основательницы бренда Екатерина Зубарева и Ася Вареца взяли на работу россиянку, оправдываясь тем, что "они против ксенофобии", поэтому наняли "хорошую русскую" Лимонову, поскольку та уехала из России, страны-агрессорки.