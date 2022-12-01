Знаменитий бренд високої моди Christian Dior у своїй новій рекламній кампанії натякнув на російську культуру. У всіх світлинах та відеороликах користувачі вбачають культурний код країни-агресорки Росії – це сніг, тундра та берези.

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"Вирушайте разом з Dior в тундру в ці святкові дні і відкрийте для себе пронизливі силуети з колекції Dior Cruise 2023 від Марії Грації Кюрі. Білі мереживні сукні і культові моделі, такі як жакет Bar, поєднуються з спокусливими аксесуарами, такими як сумка Dior Book Tote і сережки Dior Tribales, які складають мрійливу колекцію речей", – написали в Dior.

На фотографіях моделі позують у мереживних сукнях та в мереживних чоботах з високою халявою, тримаючи в руках мереживні хустки. Кадри зроблені на тлі беріз та снігу. Російський слід у цій зйомці побачили ще й у хороводі моделей.

Користувачі з Росії, яким заборонили користуватися інстаграмом, теж побачили російські відголоски у цій кампанії, та написали чимало схвальних відгуків у коментарях. Українці вкрай сильно обурилися через таку негласну підтримку країни-агресорки.

Як користувачі реагують на рекламну кампанію Dior

"Парламент визнав Росію державою-спонсором тероризму. Наступного дня Dior запустив кампанію, присвячену російській культурі. "Російська культура" – це масові розстріли, утиски, ракетні обстріли та вбивства невинних. російська культура – це ГЕНОЦИД! Це абсолютно аморально з вашого боку підтримувати та спонсорувати все це. Але гроші важливіші за все інше, чи не так?";

"Росіяни – терористи. Росіяни – це вбивці, злодії, мародери та ґвалтівники";

"Все одно не передали їхню естетику. Вкрадених унітазів та пральних машинок не вистачає";

"Ви жартуєте? Це неповага до всіх людей, які борються за свою свободу та захищаються від російської агресії";

"Ага, валіть в тундру. Саме в цьому вбранні. Буде вам тепло, романтично і мирно";

"Коли твій улюблений Dior перетворився з героя на нуль за 15 секунд";

"Як соромно розкручувати Росію, коли Україну вбивають, ґвалтують і нищать!";

"У той час як в Україні ховають новонароджених дітей вбитих російськими ракетами, Dior виступає за російський стиль".

Нагадаємо, нещодавно український бренд Sleeper вляпався у скандал. Засновниці бренду Катерина Зубарєва та Ася Вареца взяли на роботу росіянку, виправдовуючись тим, що "вони проти ксенофобії", тому найняли "хорошу руську" Лімонову, оскільки та виїхала з Росії, країни-агресорки.