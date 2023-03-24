С чем носить модную юбку весны: эффектные образы, которые вам понравятся

Мидиюбка стала самой трендовой вещью этой весной. Все инстаграмм-пространство переполнено образами с длинной джинсовой юбкой, которые просто невозможно обойти. С чем носить денимовую юбку этого сезона – смотрите дальше.

Джинсовую юбку уверенно можно назвать маст-хевом весенне-летнего сезона, пишет 24 канал. Еще осенью инфлюэнсеры начали ее добавлять к своим образам, а теперь денимовая юбка длины макси есть в гардеробе у каждой модницы.

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Стритстайл-звезды дополняют свои образы кожаными рубашками, джинсовыми куртками, лонгсливами, косухами и жакетами. Что касается обуви, то модницы делают ставку на сапогах казаках, лоферах, кедах и ботинках на массивной подошве.

Их образы разнообразят яркие сумки, эффектные очки, интересные украшения на волосы в виде шпилек и модные повязки на голову.

В этом сезоне очень популярен total look, поэтому довершайте свой образ рубашкой или джинсовой курткой в тон к юбке. Актуальны будут все оттенки синего, голубой, черный или белый деним.

В холодный день джинсовую юбку макси можно носить с худи, свитшотами и свитером, дополнив образ кроссовками или лоферами. А вот в теплый день отличными компаньонами к юбке станут майки, юбки и топы, а прохладным утром вас спасет рубашка оверсайз, которая поможет создать стильный многослойный look.



Трендовые образы с джинсовой юбкой / Фото из Pinterest



Трендовые образы с джинсовой юбкой / Фото из Pinterest



Трендовые образы с джинсовой юбкой / Фото из Pinterest



Трендовые образы с джинсовой юбкой / Фото из Pinterest



Трендовые образы с джинсовой юбкой / Фото из Pinterest



Трендовые образы с джинсовой юбкой / Фото из Pinterest



Трендовые образы с джинсовой юбкой / Фото из Pinterest