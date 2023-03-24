Джинсову спідницю впевнено можна назвати маст-хевом весняно-літнього сезону, пише 24 канал. Ще восени інфлюенсери почали її додавати до своїх образів, а тепер денімова спідниця довжини максі є в гардеробі у кожної модниці.

Читайте також Кобальт, паприка і шоколад: трендові кольори весни

Стрітстайл-зірки доповнюють свої образи шкіряними сорочками, джинсовими куртками, лонгслівами, косухами та жакетами. Щодо взуття, то модниці роблять ставку на чоботах козаках, лоферах, кедах і черевиках на масивній підошві.

Їхні образи урізноманітнюють яскраві сумки, ефектні окуляри, цікаві прикраси на волосся у вигляді шпильок та модні пов’язки на голову.

Цього сезону дуже популярним є total look, тож довершуйте свій образ сорочкою чи джинсовою курткою в тон до спідниці. Актуальними будуть всі відтінки синього, блакитний, чорний або білий денім.

У холодний день джинсову спідницю максі можна носити з худі, світшотами та светром, доповнивши образ кросівками чи лоферами. А от в теплий день чудовими компаньйонами до спідниці стануть майки, спідниці і топи, а прохолодним ранком вас врятує сорочка оверсайз, яка допоможе створити стильний багатошаровий look.



Трендові образи з джинсовою спідницею / Фото з Pinterest



Трендові образи з джинсовою спідницею / Фото з Pinterest



Трендові образи з джинсовою спідницею / Фото з Pinterest



Трендові образи з джинсовою спідницею / Фото з Pinterest



Трендові образи з джинсовою спідницею / Фото з Pinterest



Трендові образи з джинсовою спідницею / Фото з Pinterest



Трендові образи з джинсовою спідницею / Фото з Pinterest