"Деньги на крови": украинский бренд Why Not не собирается уходить из России

Украинский бренд одежды Why Not на 19 день войны спокойно работает на территории Российской Федерации. Основательницу бренда обвиняют в том, что она спонсирует войну и зарабатывает деньги на крови.

Представители украинского бизнеса не собираются выходить из российского рынка. Работать в стране-оккупанте отказались все мировые бренды. В России закрыли магазины и даже отменили доставку. Впрочем, украинский бренд Why Not радостно работает в стране, которая убила сотни мирных граждан, разрушила бомбардировками тысячи домов и лишила жизни почти 100 ни в чем не повинных детей.

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Бренд не только никак не прокомментировал войну в Украине, но и активно демонстрирует в инстаграм-сторис новые коллекции нарядов. Это происходит в то время, когда украинцы массово вынуждены покидать свои дома от захватнических рук рашистов и отправляться за границу, чтобы сохранить свою жизнь.



Украинский бренд делает бизнес в стране-агрессорке / Скриншот страницы в инстаграмме

Кроме циничной демонстрации коллекции, марка приспособилась к россиянам, вынужденным перейти в телеграмм, ведь с сегодняшнего дня у них инстаграмм не работает. Они создали телеграмм-канал, в котором будут размещать наряды и цены на вещи.

Украинцы жестко критикуют бренд на фотографиях с украинской блоггершей Валерией Комаровой, ставшей моделью нарядов от Why Not.

Реакция сети на продажу вещей бренда Why Not в России: