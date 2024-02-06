Елена Зеленская празднует день рождения: вспоминаем лучшие образы первой леди

6 февраля первая леди Украины Елена Зеленская празднует день рождения. Жене президента нашего государства исполнилось 46 лет. По случаю праздника, вспоминаем ее лучшие выходы и рассказываем о главных аспектах ее утонченного и элегантного стиля.

Елена Зеленская всегда выглядит потрясающе, отмечает 24 Канал. На официальных мероприятиях и государственных встречах она придерживается дресс-кода, а для неофициальных выходов выбирает кэжуальные и лаконичные наряды.

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Любимый наряд Елены Зеленской

Проследив все образы первой леди, можно заметить, что больше всего она любит минимализм. В ее выходах довольно мало ярких вещей, в основном костяк составляют классические цвета и нейтральные оттенки. Ее любимая палитра цветов – черный, белый, молочный, бежевый, серый или коричневый цвет.

Елена Зеленская всегда выбирает наряды от украинских брендов, поэтому имеет в своем гардеробе немало костюмов, платьев, блуз, брюк или юбок украинских дизайнеров и дизайнеров. Чаще всего жена гаранта выбирает костюмы со структурированными жакетами и брюками палаццо. И это неудивительно, ведь именно они ей невероятно подходят.

Наталья Каменская о работе с первой леди

За образы первой леди отвечает соучредитель бренда Gunia Project Наталья Каменская. В свежем интервью для Beauty Hub она рассказала, как это – работать с Еленой Зеленской и об основной формуле ее стиля.

Стилистка говорит, что работает с первой леди по формуле "удержание баланса между классикой и современностью". Впрочем классику они интерпретируют благодаря уникальным элементам дизайнеров. Именно определенные детали делают акценты на одежде. По словам Натальи Каменской, они пытаются активно представлять украинский дизайн через наряды первой леди.



Наталья Каменская с Еленой Зеленской / Фото Elle

Если Елена Зеленская отправляется за границу, то стилист тщательно готовится к таким поездкам: изучает протокол и консультируется с экспертами по этикету. Для важных событий или встреч существует обобщенный протокол, который запрещает открывать плечи, локти или лодыжки.

Также вещи для первой леди не шьют, а уже работают с имеющимся гардеробом. После полномасштабного вторжения особое внимание решили сосредоточить на лаконичном стиле, который подчеркивает силу, ум, интеллигентность и культуру Елены Зеленской.

Стилист также отметила, что в образах очень важны украшения, которые добавляют определенной завершенности. Наталья Каменская заботится о выборе брошей, некоторые разрабатывают специально для первой леди. Также в образах используют винтажные украшения, которые несут смысловой посыл.

Красивые образы Елены Зеленской

Для рабочей встречи с президентом Еврокомиссии Елена Зеленская выбрала деловой образ в роскошном черном костюме.



Стильные образы Елены Зеленской / Фото из инстаграма первой леди

На встречу по обсуждению гендерного разрыва в оплате труда Елена Зеленская надела комплект наряда в коричнево-шоколадном цвете.



Стильные образы Елены Зеленской / Фото из инстаграма первой леди

Для поездки в Азию первая леди Украины выбрала белый костюм с жакетом-кимоно и прямыми брюками со стрелками.



Стильные образы Елены Зеленской / Фото из инстаграма первой леди

Для первого выхода в Израиле первая леди Украины выбрала деловой молочный костюм – юбку прямого кроя и удлиненный пиджак на пуговицах с расширенными рукавами и воротником-стойкой.



Стильные образы Елены Зеленской / Фото из инстаграма первой леди

Для интервью первая леди выбрала брошь, которую харьковский ювелир Станислав Дрокин создал из обломка ракеты.



Стильные образы Елены Зеленской / Фото из инстаграма первой леди

На рабочую встречу Елена Зеленская надела коричневый брючный костюм в шоколадном оттенке, состоящий из двубортного жакета и прямых брюк.



Стильные образы Елены Зеленской / Фото из инстаграма первой леди

Для встречи с премьер-министром Катара Елена Зеленская подобрала серо-мятный костюм от украинского бренда Gasanova.



Стильные образы Елены Зеленской / Фото из инстаграма первой леди

Для визита в Данию Елена Зеленская подобрала молочный брючный костюм, который состоит из прямых брюк и пиджака с интересным кроем.



Стильные образы Елены Зеленской / Фото из инстаграма первой леди