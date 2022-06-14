Впервые блоггеры отметили свой профессиональный праздник в 2004 году. Тогда 500 личностей из 40 стран впервые объединились и решили, что им нужен свой праздник, ставший символом дружбы и солидарности между людьми, ведущими блоги по всему миру.

Читайте также Актуальные украшения, которые мы будем носить летом: лучшая подборка

Блогер – это человек, который самостоятельно ведет свой интернет-дневник, в котором регулярно рассказывает о событиях своей жизни, делится фотографиями и высказывает свои мысли. В инстаграмме есть много блоггеров, ведущих свою страницу в спортивной, кулинарной, развлекательной, модной или lifestyle тематике.

Они красивые, стильные, богатые и успешные – так выглядят украинские блоггеры, транслирующих своей аудитории положительные стороны своей жизни.

Стильные инфлюэнсерки первыми подхватывают тренды и доносят их своим читателям. Они ежедневно демонстрируют повседневные аутфиты, которыми вдохновляют тысячи модниц. Сегодня fashion-блоггеры задают стандарты красоты и являются подлинными иконами стиля.

Многие украинские блоггеры сотрудничают со всемирно известными брендами, появляются в первых рядах на модных показах и даже имеют собственные бренды одежды или аксессуаров. Fashion 24 знакомит вас с самыми популярными fashion-блогерами Украины, образы которых копируют миллионы.

Татьяна Парфильева

27-летняя Татьяна Парфильева – известная блоггерша, привлекающая внимание подписчиков миловидной внешностью и стильными образами. Инфлюэнсер показывает в своем профиле ежедневные аутфиты в инстаграм-страсах и публикует кадры в трендовом наряде. Нередко девушка демонстрирует парные образы со своим мужем, которые можно взять на заметку.

У Татьяны есть собственный бизнес – бренд CHER'17, который в первые недели войны переквалифицировался для пошива одежды военным. Вместо модных вещей бренд отшивал флисовые кофты и балаклавы. Кроме того, основательница бренда ввела отличную инициативу, передавая от каждой покупки клиентов из патриотической дропа – одну вещь для ВСУ.

Диана Милканова

24-летняя модная блоггерша Диана Милканова после окончания школы в Украине переехала в Польшу. В Варшаве девушка поступила в университет, и уже оттуда решила вести модный блог. В 2015 году Диана создала свой ютуб-канал, в котором рассказывала о повседневной жизни и секретах стиля и красоты. Сейчас там насчитывается более миллиона подписчиков.

Кроме этого, особую популярность модница приобрела в инстаграмме. Диана имеет отличный вкус в одежде, поэтому демонстрирует поклонникам стильные образы для любых событий.

Инфлюэнсерша множество раз попадала в хроники стритстайла на Неделях моды в Милане, сотрудничает со многими мировыми брендами и активно развивает собственный бренд одежды Diana Milkanova.

Татьяна Коздаева

Блогерка из Ивано-Франковска основала страницу в инстаграмме в 2017 году. Ее блог объединяет модную индустрию, сферу красоты и путешествия. В 2019 году Татьяна была признана самым влиятельным "Инфлюэнсером года" по мнению экспертов Европейского Союза.

Инфлюэнсер сотрудничает с крупными мировыми брендами (LVMH group, Dior, YSL, Givenchy, Tom Ford, Bulgari, Guerlain, Estée Lauder). Также она регулярно посещает Недели моды по всему миру и часто является гостьей front row на таких показах как Max Mara, Sport Max, Philipp Plein, Alberta Ferretti и других.

Блогерша может похвастаться собственным брендом The Kode, который насчитывает в себе трендовые сумки и аксессуары. Во время войны Татьяна создала патриотическую сумку в голубовато-желтом цвете, вырученные средства из которой отправляет на нужды ВСУ.

Алина Френдий

Алина Френдий – известная блоггерша из Тернополя. Девушка разбирается в стиле, поэтому заинтересовала аудиторию своими модными аутфитами. В этом году инфлюэнсерша прошла курс стилиста, поэтому теперь еще больше делится с подписчиками модными образами.

Кроме того, Алина Френдий – основательница, дизайнер и креативный директор украинского бренда одежды ТОТЕ. Молодая мама, жена и успешная бизнесвумен воплотила свое видение современного минималистического стиля в коллекциях, полюбившихся украинским модницам с первого взгляда.

Алина Френдий перечисляет средства по продажам бренда Tote и Coosh на нужды ВСУ. Недавно инфлюэнсер провела благотворительную лекцию в Варшаве на тему "Личный бренд в соцсетях". Собранных 170 тысяч гривен перевели в помощь ВСУ.

Ника Гук

Основательница бренда HUKH, стилистка и волонтер Ника Гук хорошо разбирается в стиле и моде. До войны ее инстаграм-страница была усеяна интересными образами и модными советами. Ника Гук является владелицей школы стиля во Львове SELFISH School и научит всех желающих найти свой стиль и гармонично совмещать вещи между собой.

Марина Мартынив