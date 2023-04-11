Дизайнер Balenciaga представил халаты в цветах украинского флага: невероятное фото

Креативный директор бренда Balenciaga Демна Гвасалия представил два новых халата из весенней коллекции, созданных в цветах украинского флага.

За год войны грузинский дизайнер Демна Гвасалия не забыл Украину и решил еще раз напомнить миру, что украинцы уже больше года борются за свободу с российскими оккупантами.

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Турецкий фотограф Пари Дукович разработал снимок для американского еженедельника The New Yorker.

На фотографии позируют модели в желтом и синем халате, которые скорее напоминают удлиненные плащи с поясом на талии.

Для издания Демна Гвасалия рассказал, что война в Украине стала для него серьезным эмоциональным всплеском и повлияла на его творчество.

Напомним, дизайнер с первых дней войны поддерживает Украину. В 2019 году Демна даже создал куртку в цветах украинского флага с гербом на сердце. Коллекцию весна-лето 2019 года дизайнер посвятиk воспоминаниям своего детства из Грузии.

Семья дизайнера убегала в 1993 году из страны после бомбардировок и террора в Сухими после вооруженного конфликта.

В начале марта 2022 Модный дом Balenciaga даже посвятил показ Украине. Таким образом, он продемонстрировал поддержку украинскому народу.

Перед показом на всех креслах гостей ждали футболки сине-желтого цвета, раскрашенные в цвет национального флага. Перед началом шоу организаторы зачитали стихотворение Александра Олеся "Живи Украину, живи для красоты".

Сам показ новой осенне-зимней коллекции очень впечатляющий. Модели сквозь снег, холод и ветер шагали по подиуму с мешками в руках. Таким образом дизайнер хотел показать всем трудный путь беженцев.