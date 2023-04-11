За рік війни грузинський дизайнер Демна Гвасалія не забув про Україну та вирішив ще раз нагадати світові, що українці вже понад рік боряться за свободу з російськими окупантами.

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Турецький фотограф Парі Дукович розробив знімок для американсько щотижневика The New Yorker.

На світлині позують моделі у жовтому та синьому халаті, які радше нагадують подовжені плащі з поясом на талії.

Для видання Демна Гвасалія розповів, що війна в Україні стала для нього серйозним емоційним сплеском та навіть вплинула на його творчість.

Нагадаємо, дизайнер з перших днів війни підтримує Україну. У 2019 році Демна навіть створив куртку в кольорах українського прапора з гербом на серці. Колекцію весна-літо 2019 дизайнер присвятив спогадам свого дитинства з Грузії.

Сім’я дизайнера тікала у 1993 році з країни після бомбардувань і терору в Сухімі після збройного конфлікту.

На початку березня 2022 року Модний дім Balenciaga навіть присвятив показ Україні. Таким чином він продемонстрував підтримку українському народу.

Перед показом на всіх кріслах гостей чекали футболки синьо-жовтого кольору, що розфарбовані в кольори національного прапора. Перед початком шоу організатори зачитали вірш Олександра Олеся "Живи Україно, живи для краси".

Сам показ нової осінньо-зимової колекції – дуже вражаючий. Моделі крізь сніг, холод та вітер крокували подіумом з мішками в руках. Таким чином дизайнер хотів показати всім важкий шлях біженців.