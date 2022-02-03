Деми Мур похвасталась стильным образом в сером костюме: волшебный аутфит
Источник:инстаграм Деми Мур
Голливудская актриса Деми Мур поразила своих поклонников модным образом. Звезда примерила на себе элегантный серый костюм, жакет которого надела на обнаженное тело.
59-летняя актриса опубликовала новую фотографию в своем инстаграме, за которым следит более 2 миллионов поклонников со всего мира.
Смотрите также Эльза Хоск покорила сеть зеленым пальто, которое соединила с белыми сапогами: стильные фото
Деми Мур сделала стильный кадр на террасе многоэтажки. Актриса примерила на себе изделие от роскошного итальянского бренда Brunello Cucinelli. Знаменитость надела монохромный серый костюм, состоявший из жакета и брюк.
Кинозвезда решила обойтись без водолазки, рубашки и блузы и надела пиджак на голое тело. К брюкам она подбирала черные ботинки на плоской подошве.
Актриса распустила волосы и дополнила образ черными солнцезащитными очками. Она в который раз продемонстрировала поклонникам свое безупречное чувство стиля.
Гардероб Деми Мур в целом состоит из брючных костюмов, комбинезонов, жакетов и классических брюк. Деми Мур обожает кэжуал стиль и часто показывает свои модные образы в инстаграме.
Стильный аутфит Деми Мур / Фото с инстаграма
Поклонники знаменитости засыпали звезду в комментариях приятными отзывами.
- "Шикарно выглядишь";
- "Люблю этот костюм";
- "Потрясающая";
- "Деми, ты просто идеальная";
- "Ты такая прекрасная и красивая";
- "Замечательная женщина".