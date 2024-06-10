Деми Мур очаровала образом в трендовом наряде: роскошные фото

Последние несколько месяцев сеть взрывают роскошные выходы актрисы Деми Мур. Знаменитость в очередной раз привлекла к себе внимание безупречным образом. Длинноволосая красавица надела жилетку и брюки, покорив поклонников стильным образом.

Деми Мур тесно сотрудничает со стилистом, поэтому каждый ее аутфит просто невозможно обойти вниманием. Актриса полностью изменила стиль и начала носить самые модные вещи сезона. Теперь красавица постоянно делает фотографии во взрывных образах.

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Стилист подбирает для Деми Мур наряд, который выгодно подчеркивает ее фигуру. Последние месяцы 61-летняя актриса дает фору самым модным девушкам.

Роскошный look Деми Мур

На премьеру документального фильма в кинотеатре "Трайбек", что в Нью-Йорке, Деми Мур пришла в костюме от бренда Schiaparelli. Это наряд из коллекции прет-а-порте весенне-летнего сезона.

Актриса надела белую укороченную жилетку с воротником, которую соединила широкими брюками. Жилетка была дополнена золотистыми пуговицами, а брюки – несколькими золотыми заклепками.

Самым интересным акцентом в образе стала обувь. Деми Мур надела белые сланцы с имитацией золотых пальцев на ноге. Чаще всего актриса любит довершать образы выпрямленными волосами, впрочем на этот раз предстала в стильных кудрях, а look дополнили массивные золотистые серьги.

Отметим, что похожий наряд в этом сезоне довольно популярен. Выбирайте для себя денимовые жилетки и широкие джинсы и сочетайте с кроссовками или обувью на каблуках. Также не забывайте о классике – костюмную жилетку и палаццо, которые являются воплощением эстетики Old Money.