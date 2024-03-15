Даша Квиткова показала сумку от Bottega Veneta за 100 тысяч гривен: как она выглядит

Инфлюенсер Даша Квиткова любит стильно одеваться и всегда демонстрирует свои образы на широкую аудиторию. Девушка имеет в гардеробе наряды украинских дизайнеров, но и против приобрести себе дорогие сумки от знаменитых брендов.

Блогер-миллионница продемонстрировала в своем инстаграме красивый весенний образ, который довершила трендовой сумкой от Bottega Veneta. Ета модель не сходит с модных радаров уже несколько лет.

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Образ Даши Квитковой

Даша Квиткова обожает сочетать минимализм с элегантностью, поэтому примерила трикотажную черную кофту с белым воротником, а сверху добавила теплый кардиган на пуговицах. Ее аутфит дополнила черная юбка длины миди и сапоги на каблуках.

Чтобы немного освежить образ, инфлюенсерка накинула сверху светло-серое пальто минималистичного кроя с карманами. Блондинка распустила и выпрямила волосы, дополнила look солнцезащитными очками и, как всегда, мило улыбалась на камеру со стаканом кофе в руках.

Особой изюминкой образа Даши Квитковой стала сумка The Mini Jodie от Bottega Veneta. Популярность на эту сумку выросла еще в 2020 году, однако до сих пор эта модель не теряет актуальности.

Инфлюенсерка выбрала для себя черный цвет плетеной сумки небольшого размера, которая стоит на сайте бренда 2650 долларов (103 тысячи гривен).



Модный образ Даши Квитковой / Фото из инстаграма блогера



Модный образ Даши Квитковой / Фото из инстаграма блогера

Что известно о сумке The Mini Jodie

Эта модель сумки является одной из самых культовых для бренда Bottega Veneta. Аксессуар назван в честь американской актрисы Джоди Фостер. Объемной сумкой хобо она прикрывалась от папарацци, впрочем бренд несколько лет назад представил эту сумку в маленьком размере.



Культовая сумка The Mini Jodie / Фото с сайта Bottega Veneta

The Mini Jodie от Bottega Veneta представлена в разных цветах и есть в гардеробах всех известных мировых модниц.

Сумку создают в Италии из кожи, которая создается специальным переплетением – знаковой техникой для бренда, которая называется Intrecciato. Изделие имеет узловатую ручку и силуэт багета. Модель такого аксессуара вдохновлена 90-ми годами.